Полиция начала задерживать собравшихся у Мосгорсуда, где судят Алексея Навального

Первые задержания, по данным издания, начались около 10 часов по московскому времени. Сейчас, как передает «Проект», задержаны шесть молодых людей. Судя по разговорам полицейских, задержали уже минимум 23 человек.



Начало заседания по замене условного срока на реальный назначено на 11:00 по московскому времени. Как передает «Коммерсант», адвокатам Алексея Навального не дают пообщаться с подзащитным. Жена арестованного политика Юлия Навальная ожидает начала заседания в коридоре.



Сегодня, 2 февраля, суд в Москве должен рассмотреть ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный для Алексея Навального по делу по делу «ИВ РОШЕ». За день до окончания испытательного срока по делу 30 декабря 2020 года политика объявили в федеральный розыск. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию после реабилитации в Германии. На следующий день в химкинском отделе полиции прошло судебное заседание, по итогу которого политика арестовали на 30 суток. Адвокаты пытались опротестовать решение, но суд оставил его без изменений.



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