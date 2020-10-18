Полиция ищет очевидцев ДТП на Ленина, где ночью ВАЗ сбил мужчину

Сегодня ночью ВАЗ сбил мужчину на проспекте Ленина, 217 в Томске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Пешехода с травмами доставили в больницу.

«Сегодня около 00:50 автомобиль ВАЗ-21093 под управлением 24-летнего водителя сбил пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части без цели ее перехода. В результате происшествия 29-летний мужчина-пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение»,– говорится в сообщении.





Уточняется, что в момент происшествия у пешехода отсутствовали световозвращающие приспособления.





Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, каб. № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.







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