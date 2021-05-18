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18 мая,
2021
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Полиция ищет мужчину, ударившего томичку на улице кирпичом по голове

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Полиция разыскивает мужчину, который ударил томичку кирпичом по голове в центре города. Об этом сообщает УМВД по региону. 

Женщина обратилась в полицию в сентябре 2020 года. По ее словам, днем возле Ленина, 43 «а» в Томске к ней подбежал неизвестный мужчина и два раза ударил по голове кирпичом. 

По информации УМВД,  мужчина был славянской внешности, ростом около 180 см, плотного телосложения. По описанию женщины, нападавший был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, на лице была медицинская маска, а из-под капюшона виднелась челка волос светлого цвета.

Полиция возбудила уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои».

Если вам что-то известно о нападавшем, можно позвонить по телефону 02 (с сотового 102), а также по телефону 8-913-882-91-28.



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