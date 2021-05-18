Полиция ищет мужчину, ударившего томичку на улице кирпичом по голове

Новости

Полиция разыскивает мужчину, который ударил томичку кирпичом по голове в центре города. Об этом сообщает УМВД по региону.

Женщина обратилась в полицию в сентябре 2020 года. По ее словам, днем возле Ленина, 43 «а» в Томске к ней подбежал неизвестный мужчина и два раза ударил по голове кирпичом.

По информации УМВД, мужчина был славянской внешности, ростом около 180 см, плотного телосложения. По описанию женщины, нападавший был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, на лице была медицинская маска, а из-под капюшона виднелась челка волос светлого цвета.