Полиция ищет мужчину, ударившего томичку на улице кирпичом по голове

Полиция разыскивает мужчину, который ударил томичку кирпичом по голове в центре города. Об этом сообщает УМВД по региону.
Женщина обратилась в полицию в сентябре 2020 года. По ее словам, днем возле Ленина, 43 «а» в Томске к ней подбежал неизвестный мужчина и два раза ударил по голове кирпичом.
По информации УМВД, мужчина был славянской внешности, ростом около 180 см, плотного телосложения. По описанию женщины, нападавший был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, на лице была медицинская маска, а из-под капюшона виднелась челка волос светлого цвета.
Полиция возбудила уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои».
Если вам что-то известно о нападавшем, можно позвонить по телефону 02 (с сотового 102), а также по телефону 8-913-882-91-28.
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