Полиция хочет забирать в вытрезвители пьющих граждан по заявлению их сожителей

Министерство внутренних дел РФ разработало порядок доставления граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в медицинские вытрезвители. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 26 февраля.
В проекте приказа говорится, что полицейские смогут отправлять в вытрезвители из общественных мест граждан, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».
Кроме того, полиция получит право забирать пьяных из дома, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу». Но для этого будет необходимо письменное заявление «находящихся совместно с ними в жилище».
Вытрезвители в России были до 2011 года. После этого их решили перевести в сферу здравоохранения. Это произошло после трагического случая в томском вытрезвителе в январе 2010 года. Тогда полицейские доставили в вытрезвитель томского журналиста Константина Попова. И там ему, находящемуся в беспомощном состоянии, нанесли травмы, несовместимые с жизнью. 20 января журналист умер, не приходя в сознание. Следствие установило, что в вытрезвителе Константину Попову причинили «проникающую рану с разрывом внутренних органов» металлическим карнизом.
В совершении преступления сознался 26-летний сотрудник медвытрезвителя Алексей Митаев. Психиатрическая экспертиза признала Митаева вменяемым, он был уволен из милиции и арестован. В феврале 2011 года суд приговорил экс-милиционера к 12 годам в колонии строгого режима.
После происшествия с Константином Поповым глава управления Виктор Гречман был отправлен в отставку.
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