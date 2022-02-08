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Полиция задержала томича, ударившего двоих человек ножом во дворе на Мокрушина

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Полицейские задержали 21-летнего молодого человека, ударившего ножом двоих человек во дворе дома на Мокрушина, 1а. Предположительно, задержанный был пьян. Об этом сообщает управление МВД по Томской области.

«По предварительным данным, молодой человек причинил телесные повреждения двум гражданам, которые в настоящее время доставлены в медицинское учреждение, а также повредил два припаркованных автомобиля», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что в одном из дворов города мужчина заступился за 12-летнюю девочку и получил ножевое ранение, о втором пострадавшем не сообщалось. Полиция не раскрывает информацию о том, кто именно был ранен и пострадал ли от рук задержанного ребенок.

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