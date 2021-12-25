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Полиция задержала подозреваемого в поджоге «Ленты» на Пушкина

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Сотрудники УМВД России по Томской области по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге «Ленты» на Пушкина. Об этом сообщается на странице ведомства в ВКонтакте.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции в составе следственно-оперативной группы. Отрабатывались различные версии возгорания, в том числе умышленный поджог. Полицейскими были опрошены очевидцы произошедшего, изучены записи камер видеонаблюдения. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» сотрудниками полиции установлен подозреваемый», — говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался местный житель 1994 года рождения. В настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства. Сотрудники полиции продолжаю устанавливать все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор:  пресс-служба УМВД России по Томской области
Автор:  пресс-служба УМВД России по Томской области
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