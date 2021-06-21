Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Северном парке

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства возгорания автобиля в Томском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне стало известно, что в микрорайоне Северный парк ночью подожгли ретро-автомобиль.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено подозреваемое лицо, 2006 года рождения.

В настоящее время проводится проверка, назначена пожаро-техническая и физико-химическая экспертизы, также устанавливаются причастные лица.