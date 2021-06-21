{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Северном парке
Новости

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Северном парке

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства возгорания автобиля в Томском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне стало известно, что в микрорайоне Северный парк ночью подожгли ретро-автомобиль.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено подозреваемое лицо, 2006 года рождения.

В настоящее время проводится проверка, назначена пожаро-техническая и физико-химическая экспертизы, также устанавливаются причастные лица.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.