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Полиция задержала избивавшего женщину томича, попав в квартиру через балкон

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В Томске двое полицейских задержали мужчину, который избивал свою родственницу в квартире на улице Кулагина. Дверь силовикам никто не открыл, чтобы попасть в квартиру, им пришлось разбить балконное окно на втором этаже.

Автор: УМВД по Томской области

Как сообщает областное управление МВД, сообщение с просьбой о помощи поступило в дежурную часть отдела полиции по Советскому району около 4 часов утра 11 января. «Поднялись на этаж, из-за двери был слышен женский крик, постучались — дверь никто не открывал. После чего решили осмотреть прилегающую территорию дома, увидели, что есть возможность попасть на второй этаж через балкон», — рассказал младший лейтенант Сергей Симонов.

С помощью напарника Симонов добрался до балкона и увидел лежащую на полу женщину, которую руками и ногами избивал ее родственник (степень родства в полиции называть не стали). На записи с нагрудной камеры полицейского слышно как, пока он разбивает локтем стекло, женщина кричит, что ей «выбили глаз» и просит, чтобы избивающего ее мужчину увели из квартиры.

Попав в квартиру, младший лейтенант надел на мужчину наручники и через дверь впустил в дом напарника. Преступника доставили в отдел полиции, а пострадавшей женщине вызвали скорую. Сейчас ее родственнику грозит до 2 лет колонии по делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 119 УК).

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