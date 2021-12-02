Полиция задержала бандита, который подозревается в краже у томича 85 биткоинов

"В полицию обратился 24-летний житель Томска с сообщением о том, что в подъезде дома на него напали неизвестные и завели в квартиру. Там, угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники заставили его войти в личный кабинет криптовалютной биржи и перевести им 85 биткоинов. Кроме того, они забрали у потерпевшего гаджеты, деньги и документы на общую сумму более 400 тысяч рублей", — рассказала помощник министра внутренних дел России Ирина Волк.

УМВД России сообщает, что полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на местного жителя и хищении у него 85 биткоинов.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали одного из подозреваемых. В ходе обыска по месту его проживания изъяты денежные средства в сумме около 36 млн рублей.

Мужчина заключён под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников разбойного нападения, сообщила генерал-майор полиции Ирина Волк.

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