Полиция возьмет красноярские школы под охрану из-за сообщений о минировании

Все школы Красноярска возьмут под круглосуточную охрану из-за участившихся ложных сообщений о минировании. Об этом рассказал телеграм-канал «Борус» со ссылкой на главу краевого управления МВД Александра Речицкого.

По словам Речицкого, охранять школы силовики начнут с сегодняшнего дня. Параллельно ведется возбуждение уголовных дел по каждому факту лжеминирований. Главной сложностью в таких делах глава красноярского МВД назвал «анонимность отправителей, которые, как правило, находятся за пределами России».

«Борус» также опубликовал письмо, в котором неизвестный сообщает, что заложил бомбы во всех школах города. «Я требую выкуп 2кк евро, чтобы ничего не случилось. Если требования не будут выполнены, я буду дальше терроризировать ваши школы. Советую перевести детей на дистанционное обучение, если нет — я буду дальше продолжать это делать, не известно, когда будет ложно, а когда по настоящему)», — сказано в письме.

Мэрия Красноярска выпустила обращение к родителям школьников, недовольным постоянными эвакуациями и прерыванием учебного процесса. В нем чиновники призвали «серьезнее относиться к этому процессу», поскольку нельзя «гарантировать, что очередное сообщение – это всего лишь чья-то злая шутка».

Напомним, волна лжеминирований по всей России началась на прошлой неделе. В Красноярске 13-14, а также 17-18 января ежедневно эвакуировали несколько десятков школ, также из-за таких сообщений в городе эвакуировали несколько торговых центров.

В Томске сообщение о минировании пришло в местное отделение «Единой России», на место приехали силовики, не обнаружившие в здании взрывных устройств. Больше минирование не повторялось, неизвестно, выдвигал ли автор письма какие-либо требования.

В январе звонки о «минированиях» поступали в Свердловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской и других областях. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начальникам региональных управлений СК провести проверки по этим происшествиям.

Первая волна сообщений о минировании прокатилась в России в 2017. Тогда за три месяца в России эвакуировали 2,3 млн человек. ФСБ возбудила уголовное дело по факту анонимных звонков. По одной из версий, поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством».