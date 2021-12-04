Полиция в Томске изъяла более 7 тонн нелегально ввезенного спирта

Томская полиция обнаружила в грузовиках местного жителя около 7,3 тонн нелегального спирта, возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщается на сайте УМВД Томской области.

«В ходе оперативных мероприятий на улице Кучина в Томске были обнаружены два грузовика, в которых находились 720 канистр объёмом 10 литров и 24 пятилитровых бутыли. По результатам проведённых экспертиз установлено, что все ёмкости были наполнены спиртом. Полицейские установили владельца транспортных средств – 46-летнего местного жителя. По предварительным данным, он перевез и хранил алкогольную продукцию, не имея соответствующей лицензии», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК (Производство, закупка, поставки, хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). Установлено, что ранее подозреваемый привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.





