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Полиция в Томске ищет очевидцев аварии на Сибирский, где водитель сбил девушку, отвез в больницу и скрылся

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Неустановленный автомобиль на улице Сибирской в Томске сбил 19-летнюю девушку. После аварии он доставил ее в больницу и скрылся, сообщает региональное УМВД. Полиция просит откликнуться очевидцев аварии.

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ДТП произошло 8 января около 7.43 на улице Сибирской в районе дома 91.

«Неустановленным автомобилем, предположительно, кроссовером белого цвета, под управлением неустановленного водителя совершен наезд на 19-летнюю девушку-пешехода. По предварительным данным, она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После происшествия водитель доставил пострадавшую в медицинское учреждение и в нарушение Правил дорожного движения место дорожно-транспортного происшествия покинул», — рассказали в полиции

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность водителя или автомобиль. Для этого требуется помощь свидетелей аварии. Их просят звонить по номерам: 794-714 и 664-422

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