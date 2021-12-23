Полиция в Стрежевом разыскивает пропавшую вчера несовершеннолетнюю девушку

Полиция Стрежевого разыскивает Викторию Кашилову 2004 года рождения. Сообщение о ее пропаже поступило в дежурную часть 22 декабря около трех часов дня, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Приметы Виктории: рост 152 сантиметра, телосложение худощавое, длинные рыжие волосы. Была одета в длинный пуховик черного цвета с серой опушкой на капюшоне, в черную вязаную шапку, в черный вязаный шарф, темно-серые джинсы и черные ботинки.

Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия. Всем, кто располагает сведениями о местонахождении несовершеннолетней, обращайтесь в МО МВД России «Стрежевской» по телефонам 02 или 102 (с мобильного), 5-22-02, 5-37-58.