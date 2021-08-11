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Главная Новости Полиция: Стрежевчанин поджег одно офисное здание, а в другом похитил деньги
Новости

Полиция: Стрежевчанин поджег одно офисное здание, а в другом похитил деньги

ТВ2
ТВ2 ТВ2
17 часов назад

В  Стрежевом полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в поджоге офисного здания и краже денег из другого офиса, сообщает пресс-служба полиции.

По предварительным данным полиции, молодой человек проник в деревянный дом на улице Ермакова в Стрежевом, поджег в нем офисную мебель и скрылся. Случился пожар, который охватил 250 квадратных метров здания, а причиненный ущерб от него составил 8 млн рублей. После этого, как сообщает полиция, подозреваемый проник в офисное помещение по улице Строителей. Там он украл более шести тысяч рублей и покинул место.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, 1997 года рождения. Экспертами-криминалистами ЭКО МО МВД «Стрежевской» в ходе проведенных экспертиз установлена причастность подозреваемого не только к совершению поджога, но и кражи», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовные дела за «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Кражу». Молодой человек находится под стражей.

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