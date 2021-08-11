Полиция сможет штрафовать томичей за нарушение «закона о тишине»

«Речь идет о двух статьях регионального административного кодекса , касающихся покоя граждан. Теперь сотрудники полиции смогут привлекать к ответственности за назойливое приставание в общественных местах и нарушения прав томичей на отдых», — цитирует пресс-служба замгубернатора по безопасности Игоря Толстоносова.

В Правительстве России утвердили соглашение между Томской областью и МВД, по которому полиция сможет составлять протоколы об административных правонарушениях за несоблюдение регионального кодекса, сообщает пресс-служба областной администрации.

Раньше полиция, которая является федеральным ведомством, не могла составлять протоколы по региональному КоАП, а чтобы назначить штраф нужно было провести заседание административной комиссии в муниципалитете.

«Подписанное между регионом и МВД соглашение дает сотрудникам полиции право административного воздействия на нарушителей, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, а именно — по статьям 3.15 и 3.19 регионального КоАП», — уточнил вице-губернатор.

Отметим, «закон о тишине» приняли депутаты областной Думы в декабре 2020 года. По нему в многоквартирных домах, гостиницах, общежитиях, санаториях, больницах и интернатах регламентируется время, в которое жителям разрешается проводить шумные ремонтные работы, слушать музыку, в том числе в автомобилях, играть на музыкальных инструментах, передвигать мебель. Согласно закону, проводить шумные работы можно в будни и субботу с 8 до 13 часов и с 15 до 21. В воскресенье и праздничные выходные шуметь нельзя совсем. За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан штраф от тысячи до полутора, для должностных лиц — от трех до пяти тысяч, для юридических — от пяти до десяти тысяч. За повторные нарушения штрафы увеличиваются.