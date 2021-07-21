Полиция просит помочь опознать человека, который в магазине расплатился чужой картой

Полиция разыскивает мужчину, который воспользовался потерянной банковской картой. Ранее в полицию поступило заявление от потерпевшего о хищении денег с банковской карты, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, подозреваемый, воспользовавшись утерянной банковской картой потерпевшего с функцией бесконтактного способа оплаты, путём расчета в различных магазинах, совершил хищение денежных средств», — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 УК (кража).

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность человека, который расплачивался в магазинах чужой картой. И просит граждан помочь раскрыть это преступление. Всем, кто обладает информацией, просят обращаться по телефону 02 (с сотового 102) или в дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 119, а также по телефонам 8-923-401-24-97, 8-909-549-82-92.

Кроме того, ведомство напоминает, что при утере банковской карты нужно незамедлительно обратиться в банк для ее блокировки, а при утере мобильного устройства с приложением «мобильный банк», незамедлительно произвести операции по блокировке SIM-карты.