Полиция пришла с обыском к кемеровскому экс-кандидату в Госдуму, расследовавшему фальсификации

В Таштаголе Кемеровской области полицейские проводят обыск у бизнесмена и экс-кандидата в депутаты Госдумы от «Яблока» Вячеслава Чернова. Об этом сообщает кузбасское издание «Абажур».
Как пишет «Абажур», информацию об обыске подтвердила дочь Чернова, сам бизнесмен, по предварительным данным, задержан. Его адвокат сообщила, что причины обыска пока неизвестны, но он точно не связан с двумя административными делами о возбуждении ненависти либо вражды, которые завели на Чернова после роликов в инстаграме. В них бизнесмен говорит о предполагаемом участии бывшего вице-губернатора Игоря Прокудина и депутатов таштагольского райсовета в попытке отнять имущество Чернова в Шерегеше.
Напомним, после выборов в Госдуму Вячеслав Чернов начал собственное расследование нарушений на них. Он опубликовал несколько роликов, на которых члены территориальной комиссии Таштагольского района обсуждают, например, фальсификации и нейтрализацию наблюдателей. После этого кемеровский облизбирком заявил, что камеры в ТИКе в это время не должны были работать, а видео, «позволяющего достоверно установить контекст» у чиновников нет. Кроме того, наблюдатели от Чернова зафиксировали нарушения как минимум на двух участках: на участке №1431 членом комиссии незаконно стала местная чиновница, а на участке №1410 заметили вброс бюллетеней — сейчас экс-кандидат от «Яблока» пытается признать результаты на этом участке недействительными.
Кроме того, в 2018 году Чернова и еще нескольких бизнесменов вызвали на встречу с губернатором Сергеем Цивилевым, который угрожал предпринимателям и требовал от них уйти с горы Зеленая в Шерегеше. Запись этой встречи Вячеслав Чернов передал кемеровскому блогеру и журналисту Фоме Неверову (Роману Куприянову), после их публикаций к Неверову с обыском пришел СОБР. Все, кроме Чернова, согласились убрать с Зеленой свой бизнес, и теперь власти пытаются забрать его недвижимость через суд. Сам бизнесмен уверен, что его имущество хотят захватить в интересах местного олигарха и бывшего вице-губернатора Игоря Прокудина.
Обновлено в 16:24. Против Чернова возбудили уголовное дело о клевете за видео о бывшем председателе избиркома Кемеровской области Петре Батыреве, которого он обвинил фальсификации выборов. Обыск в квартире бизнесмена завершен, у него изъяли компьютерную технику.