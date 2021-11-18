Полиция пришла с обыском к кемеровскому экс-кандидату в Госдуму, расследовавшему фальсификации

Как пишет «Абажур», информацию об обыске подтвердила дочь Чернова, сам бизнесмен, по предварительным данным, задержан. Его адвокат сообщила, что причины обыска пока неизвестны, но он точно не связан с двумя административными делами о возбуждении ненависти либо вражды, которые завели на Чернова после роликов в инстаграме. В них бизнесмен говорит о предполагаемом участии бывшего вице-губернатора Игоря Прокудина и депутатов таштагольского райсовета в попытке отнять имущество Чернова в Шерегеше.

Напомним, после выборов в Госдуму Вячеслав Чернов начал собственное расследование нарушений на них. Он опубликовал несколько роликов, на которых члены территориальной комиссии Таштагольского района обсуждают, например, фальсификации и нейтрализацию наблюдателей. После этого кемеровский облизбирком заявил, что камеры в ТИКе в это время не должны были работать, а видео, «позволяющего достоверно установить контекст» у чиновников нет. Кроме того, наблюдатели от Чернова зафиксировали нарушения как минимум на двух участках: на участке №1431 членом комиссии незаконно стала местная чиновница, а на участке №1410 заметили вброс бюллетеней — сейчас экс-кандидат от «Яблока» пытается признать результаты на этом участке недействительными.

Кроме того, в 2018 году Чернова и еще нескольких бизнесменов вызвали на встречу с губернатором Сергеем Цивилевым, который угрожал предпринимателям и требовал от них уйти с горы Зеленая в Шерегеше. Запись этой встречи Вячеслав Чернов передал кемеровскому блогеру и журналисту Фоме Неверову (Роману Куприянову), после их публикаций к Неверову с обыском пришел СОБР. Все, кроме Чернова, согласились убрать с Зеленой свой бизнес, и теперь власти пытаются забрать его недвижимость через суд. Сам бизнесмен уверен, что его имущество хотят захватить в интересах местного олигарха и бывшего вице-губернатора Игоря Прокудина.

Обновлено в 16:24. Против Чернова возбудили уголовное дело о клевете за видео о бывшем председателе избиркома Кемеровской области Петре Батыреве, которого он обвинил фальсификации выборов. Обыск в квартире бизнесмена завершен, у него изъяли компьютерную технику.