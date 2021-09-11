Полиция нашла мальчика, который 4 сентября ушёл с Алеутской в Томске

Сотрудники томской полиции нашли 15-летнего подростка, который 4 сентября ушел с улицы Алеутской, 4 и не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в районе контрольно-пропускного пункта в городе Северск установлено местонахождение несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Сейчас подросток находится в ОМВД России по Ленинскому району, в ближайшее время он будет передан инициатору розыска.