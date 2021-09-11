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  3. Полиция нашла мальчика, который 4 сентября ушёл с Алеутской в Томске
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Полиция нашла мальчика, который 4 сентября ушёл с Алеутской в Томске

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Сотрудники томской полиции нашли 15-летнего подростка, который 4 сентября ушел с улицы Алеутской, 4 и не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в районе контрольно-пропускного пункта в городе Северск установлено местонахождение несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Сейчас подросток находится в ОМВД России по Ленинскому району, в ближайшее время он будет передан инициатору розыска.

7 сентября в городе Киселевск искали двух десятилетних школьниц. После нескольких часов поиска были обнаружены тела детей. Подозреваемый Виктор Пестерников уже признался в их убийстве.

Через несколько дней после трагедии, 9 сентября, полиция Томска трижды сообщала, что ведёт поиск детей. В настоящее время все пропавшие дети найдены.

Также в городе Лесосибирск Красноярского края пропали две школьницы, которые уехали к подруге в соседний поселок. Позднее их местонахождение также было установлено.

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