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  3. Полиция конфисковала у 76-летней стрежевчанки больше 500 литров нелегального алкоголя
Новости

Полиция конфисковала у 76-летней стрежевчанки больше 500 литров нелегального алкоголя

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В Стрежевом полицейские раскрыли кустарное производство алкоголя в одной из квартир в доме на улице Викулова. У 76-летней хозяйки квартиры изъяли более 500 литров продукции.

Автор: УМВД по Томской области

«В ходе проведения проверочных мероприятий правоохранителями изъято и направлено для проведения исследования более 500 литров алкогольной продукции на общую сумму более 80 000 рублей. Изъятая продукция не имела соответствующей документации на её продажу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В отношении женщины возбудили административные дела по статьям о нарушении правил производства и продажи алкоголя. По ним предусмотрено наказание только для должностных или юридических лиц, в полиции не уточняют, открывала ли стрежевчанка юридическое лицо для торговли алкоголем. Кроме конфискации нелегальной продукции юрлицам по этим статьям грозят штрафы в 20% годовой выручки и 200-300 тысяч рублей.

В прошлом году в Томской области изъяли у продавцов 130,6 тысяч литров нелегального алкоголя.  Это более чем в 12 раз превышает показатель 2020 года, когда было изъято 10,7 тысяч литров продукции, и является абсолютным рекордом по России.

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