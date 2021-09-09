Полиция ищет 15-летнего подростка. Его местонахождение неизвестно с 4 сентября

Сотрудники УМВД России по Томской области разыскивают 15-летнего Виктора Можина. 4 сентября около шести часов вечера подросток ушел с улицы Алеутской, 4. До настоящего времени он не вернулся, его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 164 см, среднего телосложения, челка обесцвечена. Был одет в черную футболку, серые штаны и черные сланцы.

Согласно данным в 2ГИС, по адресу Алеутская, 4 находится психиатрическая больница.