Полиция ищет 15-летнего подростка. Его местонахождение неизвестно с 4 сентября

Сотрудники УМВД России по Томской области разыскивают 15-летнего Виктора Можина. 4 сентября около шести часов вечера подросток ушел с улицы Алеутской, 4. До настоящего времени он не вернулся, его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 164 см, среднего телосложения, челка обесцвечена. Был одет в черную футболку, серые штаны и черные сланцы.
Согласно данным в 2ГИС, по адресу Алеутская, 4 находится психиатрическая больница.
Если вы знаете, где находится Виктор, обратитесь в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или 8-952-800-38-09.
Добавим, в городе Лесосибирск Красноярского края пропали две школьницы, которые уехали к подруге в соседний поселок. А также — сегодня мы сообщали, что полиция Томска разыскивает 14-летнюю Анастасию Черникову, которая 8 сентября 2021 года ушла из гимназии № 29 и до настоящего времени не вернулась.