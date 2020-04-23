Полицейским хотят разрешить при любой угрозе открывать стрельбу на поражение

Полицейским в России хотят разрешить вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. Такой законопроект подготовили в правительстве, текст документа есть в распоряжении агентства «Интерфакс» .

По данным источника, вскрытие автомобилей хотят добавить в закон «О полиции». Такое право стражи порядка могут получить для того, чтобы спасать жизни россиян, предотвращать преступления и обеспечить безопасность граждан. Отмечается, что при вскрытии автомобиля владельца, в случае его отсутствия, проинформируют об этом в течение 24 часов. При этом, если полицейский действовал на законных основаниях, то он не будет нести ответственности за причиненный при вскрытии автомобиля вред.





Кроме того, полицейским планируется дать полномочия ограждать митинги и оцеплять жилые дома — в границах оцепления они смогут проводить осмотр граждан и находящихся при них вещей. Если человек отказывается от осмотра, сотрудник правоохранительных органов будет иметь право не пропускать его через оцепление.





Полицейских также хотят снабдить правом применять оружие при задержании, если преследуемое лицо пытается получить доступ к оружию или если сотрудник МВД видит для себя угрозу.





Также статью 30 действующего закона о полиции в правительстве предложили дополнить положением о том, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».