Полицейские задержали в поезде Томск — Анапа пассажира с наркотиками
Пензенские транспортные полицейские задержали пассажира, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. 20-летний мужчина ехал на поезде «Томск-Анапа» и перевозил мефедрон, сообщают в УМВД.
При личном досмотре у 20-летнего молодого человека стражи правопорядка обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошком светлого цвета. Результаты проведенной экспертизы показали, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения – мефедрон. Его общая масса составила около 7 граммов, что является крупным размером, — рассказали в пресс-службе пензенского ЛО МВД России на транспорте.
Мефедрон мужчина приобрел через интернет. По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит максимальное наказание в виде лишение свободы сроком до 10 лет.
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