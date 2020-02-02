Полицейские задержали в поезде Томск — Анапа пассажира с наркотиками

При личном досмотре у 20-летнего молодого человека стражи правопорядка обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошком светлого цвета. Результаты проведенной экспертизы показали, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения – мефедрон. Его общая масса составила около 7 граммов, что является крупным размером, — рассказали в пресс-службе пензенского ЛО МВД России на транспорте.