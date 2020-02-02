Добрые новости
02 февраля,
2020
1
фото
Новости

Полицейские задержали в поезде Томск — Анапа пассажира с наркотиками

ТВ2
ТВ2
47 минут назад

Пензенские транспортные полицейские задержали пассажира, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. 20-летний мужчина ехал на поезде «Томск-Анапа» и перевозил мефедрон, сообщают в УМВД.

Полицейские задержали в поезде Томск — Анапа пассажира с наркотиками

При личном досмотре у 20-летнего молодого человека стражи правопорядка обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошком светлого цвета. Результаты проведенной экспертизы показали, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения – мефедрон. Его общая масса составила около 7 граммов, что является крупным размером, — рассказали в пресс-службе пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Мефедрон мужчина приобрел через интернет. По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит максимальное наказание в виде лишение свободы сроком до 10 лет.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.