Полицейские задержали пенсионерку, перевозившую героин из Томска в Кузбасс
Полицейские задержали на границе Томской области 61-летнюю жительницу Мариинска. Как сообщает пресс-служба МВД, пенсионерка купила в Томске героин и везла его в Кузбасс, чтобы продать с помощью «закладок».
Сотрудники МВД выяснили, что жительница Мариинска поставляла в Кузбасс наркотики и готовила к продаже партию героин. При участи бойцов отряда специального назначения «Гром» полицейские остановили автомобиль, на котором передвигалась пенсионерка. При досмотре у нее нашли сверток со 100 граммами героина.
«Полицейские выяснили, что крупную партию наркотика злоумышленница приобрела бесконтактным способом в Томске и перевозила ее в Мариинск с целью дальнейшей реализации», - говорится в сообщении.
Кемеровское МВД возбудило дело по статье незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь 61-летней женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
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