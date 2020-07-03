Полицейские задержали пенсионерку, перевозившую героин из Томска в Кузбасс

Полицейские задержали на границе Томской области 61-летнюю жительницу Мариинска. Как сообщает пресс-служба МВД, пенсионерка купила в Томске героин и везла его в Кузбасс, чтобы продать с помощью «закладок».

Сотрудники МВД выяснили, что жительница Мариинска поставляла в Кузбасс наркотики и готовила к продаже партию героин. При участи бойцов отряда специального назначения «Гром» полицейские остановили автомобиль, на котором передвигалась пенсионерка. При досмотре у нее нашли сверток со 100 граммами героина.





«Полицейские выяснили, что крупную партию наркотика злоумышленница приобрела бесконтактным способом в Томске и перевозила ее в Мариинск с целью дальнейшей реализации», - говорится в сообщении.