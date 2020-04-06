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06 апреля,
2020
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Полицейские задержали очередную томичку, нарушившую режим карантина

ТВ2
ТВ2
41 минута назад

Штраф до 40 тысяч рублей грозит томичке, которая нарушила двухнедельный карантинный режим. Женщину задержали, когда она ехала на собственном автомобиле, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские задержали очередную томичку, нарушившую режим карантина

«Сотрудниками Госавтоинспекции остановлен автомобиль BMW, которым управляла местная жительница 1986 года рождения. При проверке документов стражами порядка установлено, что 27 марта 2020 года женщина пересекла границу Российской Федерации и прибыла в Томск. Согласно требований постановления государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года, она обязана находиться в изоляции в домашних условиях сроком на 14 календарных дней со дня прибытия», — говорится в сообщении.

На место задержания оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи для осмотра гражданки. В отношении нарушительницы возбуждено административное дело по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Санкция статьи подразумевает штраф до 40 тысяч рублей.


Ранее сообщалось, что суд отправил в обсерватор прибывшего из-за границы томича, автомобиль которого также остановили на посту ДПС за Коммунальным мостом. Мужчина 2 апреля прибыл из заграницы и должен был находиться на карантине.

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