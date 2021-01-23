Полицейские задержали Ксению Фадееву за организацию митинга в поддержку Навального в Томске

«Ксению Фадееву задержали по дороге в штаб. На проспекте Фрунзе, когда мы стояли в пробке, к нам подъехало несколько экипажей с мигалками, пересадили ее к себе», — сообщил ТВ2 депутат, сотрудник штаба Андрей Фатеев.

Координатора штаба Навального Ксению Фадееву задержали сотрудники полиции. Сейчас ее везут в Ленинский РОВД.

«В Советском РОВД, как минимум семь задержанных, как минимум двое из них — несовершеннолетние. Информация из проверенных источников», — сказал он.

Другой депутат, Артем Канарев, рассказал ТВ2, что задержали еще несколько человек.

Позднее стало известно и о задержании Андрея Фатеева.

Ксении Фадеевой вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП за организацию акции протеста без согласования с властями. Ей грозит административный арест на срок до 10 суток.





Заседание Октябрьского районного суда состоится уже сегодня.





По данным источника в правоохранительных органов, сейчас в Советском ОВД 23 участника акции. На ночь их оставлять не планируют, сейчас разбираются с протоколами.





Десять человек младше 18 лет. Их должны забрать родители.





Источник сообщает, что «все культурно, битых нет».