Полицейские задержали Ксению Фадееву за организацию митинга в поддержку Навального в Томске

Координатора штаба Навального Ксению Фадееву задержали сотрудники полиции. Сейчас ее везут в Ленинский РОВД.
«Ксению Фадееву задержали по дороге в штаб. На проспекте Фрунзе, когда мы стояли в пробке, к нам подъехало несколько экипажей с мигалками, пересадили ее к себе», — сообщил ТВ2 депутат, сотрудник штаба Андрей Фатеев.
Другой депутат, Артем Канарев, рассказал ТВ2, что задержали еще несколько человек.
«В Советском РОВД, как минимум семь задержанных, как минимум двое из них — несовершеннолетние. Информация из проверенных источников», — сказал он.
Позднее стало известно и о задержании Андрея Фатеева.
Ксении Фадеевой вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП за организацию акции протеста без согласования с властями. Ей грозит административный арест на срок до 10 суток.
Заседание Октябрьского районного суда состоится уже сегодня.
По данным источника в правоохранительных органов, сейчас в Советском ОВД 23 участника акции. На ночь их оставлять не планируют, сейчас разбираются с протоколами.
Десять человек младше 18 лет. Их должны забрать родители.
Источник сообщает, что «все культурно, битых нет».
Акция в поддержку Алексея Навального в Томске стала одной из самых многочисленных за последние несколько лет. По оценкам организаторов, в ней приняли участие не менее 3 тысяч человек. Мэрия Томска данную организацию не согласовала, сославшись на то, что нарушены сроки уведомления, Полиция предупредила о возможных арестах участников.
Подробнее о том, как проходила акция, читайте здесь.
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