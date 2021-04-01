Полицейские возбудили уголовное дело в отношении пассажира, который грозился взорвать самолет

Следователи линейного отдела МВД аэропорта Шереметьево возбудили уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма в отношении пассажира, который грозился взорвать самолет из-за просьбы надеть маску. Об этом сообщает МВД Медиа.

Ранее сообщалось, что вчера, 31 марта, в дежурную часть поступила информация о неадекватном поведении одного из пассажиров самолета, который готовился вылететь в Томск.





«Прибывшие на место полицейские установили, что житель Нижнего Новгорода 1956 года рождения отказался надеть медицинскую маску. На замечание бортпроводницы он ответил угрозой взрыва. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции. В результате его действий службы аэропорта были вынуждены произвести замену самолета. Задержка вылета составила около двух часов. Был проведен осмотр воздушного судна, предметов, представляющих опасность, на борту обнаружено не было», — говорится в сообщении.





Кроме возбуждения уголовного дела, пассажир привлечен к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.