Полицейские возбудили уголовное дело после угроз в адрес красноярской журналистки Марии Бухтуевой

Полиция возбудила уголовное дело об угрозах главному редактору красноярского телеканала ТВК Марии Бухтуевой, Ей угрожали физической расправой с использованием «арматурки». Журналистку признали потерпевшей, дело возбудили по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — прим.ред.). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Владимира Васина.

По словам защитника, Бухтуеву вызвали в полицию, где ей вручили постановление о признании ее потерпевшей.







25 мая 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице сотрудницы телекомпании ТВК (Красноярск) Марии Бухтуевой были опубликованы угрозы в ее адрес. Пользователь, зарегистрированный под именем Василь Клименко, угрожает журналисту физической расправой. Угрозы опубликованы под перепостом на странице Марии текста «Новой газеты» от 22 мая 2020 года, в которой главные редактора нескольких российских изданий рассказывают о претензиях к ним Генпрокуратуры и Роскомнадзора в ситуациях, когда СМИ откровенно говорят о проблемах, вызванных пандемией коронавируса.





Альянс независимых СМИ «Синдикат-100» требовал установить личность человека, угрожающего главному редактору красноярской телекомпании ТВК Марии Бухтуевой и привлечь его к уголовной ответственности.





«Мы не считаем эти угрозы пустыми словами неуравновешенного хама. Слишком часто в России вслед за ними журналиста настигает та самая «арматурка», а то и пуля. Мы всерьез обеспокоены безопасностью Марии и ее родных и будем пристально следить за развитием ситуации», — говорилось в совместном заявлении российских СМИ.