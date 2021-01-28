Полицейские увезли якутского «шамана-воина» Александра Габышева в психдиспансер

Двери дома Александра Габышева взломаны, все вещи раскиданы, на полу пятна, похожие на кровь. Его телефон и записные тетради все изъяты, — сообщает «Правозащита Открытки». — Сторонников шамана держали возле забора, не пуская во двор. В километре от дома дежурил ОМОН и машины с мигалками. В доме у сестры Александра правоохранители перед его захватом закрыли все ставни на окнах снаружи.

Правозащитники добавляют, что помимо полицейских, при задержании Габышева присутствовал врач. Случившееся может быть связано с тем, что Габышев не явился для отметки в психдиспансер.





Ранее ТВ2 сообщало, что 12 января Александр Габышев объявил о подготовке к новому походу на Москву. «Из Якутска выйду на белом коне и пройду по земле предков, через вилюйские улусы. <…> Нюрбинский улус — земля моего отца, я должен обязательно посетить эти земли. Земля предков мне силы придаст. Дальше дойду до Иркутска, там будет ждать основной отряд. Некоторые ребята сюда ко мне приедут, по желанию, конечно, со мной отсюда начнут поход. Из Якутска тоже добровольцев наберу в свой отряд», — говорит он на видео.





Отметим, свой первый поход шаман Габышев начал в 2019 году. Он вместе со сторонниками шесть месяцев шел вдоль автомобильных трасс на запад, чтобы в 2021 году дойти до Москвы и «изгнать Владимира Путина». Александр Габышев считал, что Путин — порождение темных сил, с которыми может справиться только шаман. По пути Габышев общался с местными жителями и водителями, видео с ним набирали миллионы просмотров. Александру Габышеву с соратниками удалось пройти по Якутии, Забайкальскому краю и Бурятии. 9 сентября 2019 года неподалеку от Улан-Удэ Александра Габышева попытались остановить местные шаманы из общины «Тэнгри», после в столице Бурятии задержали двоих сторонников «шамана-воина». Задержание стало поводом к началу стихийного митинга на площади Советов, продолжавшегося несколько дней. 19 сентября Александра Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и перевезли в Якутск. Габышева подозревали в призывах к экстремизму, до недавнего времени он находился под подпиской о невыезде. Экспертиза следствия признала Габышева невменяемым, защита шамана с выводами не согласилась.





В декабре 2019 года Александр Габышев вновь выдвинулся из Якутска в сторону Москвы вместе с двумя соратниками, однако уже через три дня силовики остановили его поход. После этого шаман подал жалобу в Европейский суд по правам человека. 12 мая 2020 года силовики ворвались в дом Александра Габышева и увезли его в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Врачебная комиссия диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, после чего учреждение подало иск о принудительном лечении «шамана-воина». Суд согласился с иском диспансера. Защита Габышева пыталась оспорить законность госпитализации в суде, однако иск был отклонен. После выписки из диспансера шаман давал большое интервью одному из местных изданий, в котором говорил, что он «смирился».





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