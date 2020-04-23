Полицейские составили больше 3,5 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции в Томской области

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С 18 марта в Томской области за нарушения правил самоизоляции составлено 3765 административных протоколов. Из них 83 — по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Только за день в регионе запротоколировано почти 300 административных нарушений режима всеобщей самоизоляции, 20 предписаний выписано на родителей подростков, сообщает пресс-служба обладминистрации.