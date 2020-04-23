Полицейские составили больше 3,5 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции в Томской области

С 18 марта в Томской области за нарушения правил самоизоляции составлено 3765 административных протоколов. Из них 83 — по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Только за день в регионе запротоколировано почти 300 административных нарушений режима всеобщей самоизоляции, 20 предписаний выписано на родителей подростков, сообщает пресс-служба обладминистрации.
По данным на 23 апреля обязательную двухнедельную самоизоляцию после поездок за пределы региона в Томской области проходят 779 человек. Полицейские проверяют их режим. Они провели уже более 15 тысяч поквартирных обходов, более 250 — за минувшие сутки.
Напомним, 18 марта на территории Томской области ввели режим «повышенной готовности». 31 марта губернатор объявил о введении режима полной самоизоляции на территории региона, который продлится до 30 апреля.
9 апреля сотрудники полиции начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Они массово останавливали водителей, проверяли у них документы, спрашивали про справки с работы. Штрафы составляются по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Их максимальный размер — 30 тысяч рублей. Статья вступила в силу 1 апреля, а 8 апреля губернатор области подписал распоряжение, разрешающее сотрудникам полиции составлять протоколы из-за нарушения режима.
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