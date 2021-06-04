Полицейские расстреляли напавшего на них с ножами жителя Иркутской области. ВИДЕО

В городе Усолье-Сибирском мужчина напал с несколькими ножами на приехавших на вызов полицейских. После предупредительных выстрелов они открыли огонь на поражение.





Третьего июня в дежурную часть усольского отдела МВД поступило сообщение, что мужчина у себя в квартире в неадекватном состоянии повредил имущество сожительницы и может причинить ей вред. На месте происшествия сотрудников патрульно-постовой службы встретил мужчина, вооруженный несколькими ножами.







