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04 июня,
2021
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Полицейские расстреляли напавшего на них с ножами жителя Иркутской области. ВИДЕО

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В городе Усолье-Сибирском мужчина напал с несколькими ножами на приехавших на вызов полицейских. После предупредительных выстрелов они открыли огонь на поражение.


Третьего июня в дежурную часть усольского отдела МВД поступило сообщение, что мужчина у себя в квартире в неадекватном состоянии повредил имущество сожительницы и может причинить ей вред. На месте происшествия сотрудников патрульно-постовой службы встретил мужчина, вооруженный несколькими ножами.



Правоохранители потребовали прекратить агрессивные действия и положить ножи на землю. Однако мужчина отказался выполнить законные требования и продолжил двигаться в их сторону. После предупредительного выстрела в воздух и неоднократных требований прекратить противоправные действия, мужчина набросился на одного из полицейских. Сотрудники патрульно-постовой службы были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, произведя несколько выстрелов по ногам нападавшего.

Обезвредив нападающего, полицейские вызвали на место медиков. Мужчину доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь. Позднее правоохранители установили, что нападавший – 44-летний местный житель, ранее несколько раз судимый за разбой, грабеж, незаконный оборот оружия и другие преступления.  


Сейчас полицейские собирают материалы для направления в следственный комитет по Иркутской области. В отношении нападавшего ведут проверку по признакам статьи «применение в отношении полицейского насилия, опасного для жизни».


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