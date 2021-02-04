Полицейские пришли к депутату гордумы из-за надписи на памятнике Ленину

Сотрудники уголовного розыска взяли объяснение по поводу надписи на памятнике Ленину с муниципального депутата Максима Забелина. Об этом депутат рассказал ТВ2.

«Спросили, знал ли про надпись, откуда узнал и где находился 3 февраля. Я так понимаю, Центр по противодействию экстремизму передал им список неблагонадежных граждан, которых нужно опросить. Вот они и ездят, опрашивают молодежь в городе», — прокомментировал депутат ТВ2.





Ранее Максима Забелина оштрафовали на 17 тысяч рублей за участие в шествии в поддержку Алексея Навального.





В свою очередь другой депутат гордумы Ксения Фадеева в своем телеграм-канале прокомментировала действия полицейских так:





«Выяснять, кто оставил надпись «Путин – вор» на памятнике Ленину — это, разумеется, именно то, чем должен заниматься уголовный розыск».





Напомним, вчера, 3 февраля, неизвестные нанесли на памятник Ленину надпись «Путин — вор». В данный момент коммунальщики уже стерли надпись с памятника.