Полицейские пришли домой к «шаману-воину» Александру Габышеву

Полицейские пришли к дому «шамана-воина» Александра Габышева и задержали четверых членов его отряда, сообщает телеграм-канал «Правозащита Открытки». Сам Габышев заперся дома и не открывал.

Как рассказал ТВ2 координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, сторонников шамана полицейские задержали под предлогом установления личности. Силовики попытались взломать дверь в дом Габышева, но уехали после сообщения о вызове адвоката.

Когда коту заняться нечем, говорят, он начинает чего-то там себе лизать. Так же и в этой ситуации: при полном отсутствии действий в рамках расследования уголовного дела со стороны Якутского УФСБ они вот так внепроцессуально развлекаются, — добавил Прянишников. — Попробовали закрыть шамана в психушку — им не дали, в декабре спровоцировали конфликт с возможным выходом на уголовку по статье «применение насилия, не опасного для жизни в отношении сотрудника полиции» — опять прокол, закон на стороне шамана, по экстремизму свои же эксперты из ФСБ тоже не продемонстрировали уверенности в правильности возбуждения уголовки по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

В 2019 году 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман намеревался дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля.



9 сентября неподалеку от Улан-Удэ Александра Габышева попытались остановить местные шаманы из общины «Тэнгри», после в столице Бурятии задержали двоих сторонников «шамана-воина». Задержание стало поводом к началу стихийного митинга на площади Советов, продолжавшегося несколько дней.





19 сентября Александра Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и перевезли в Якутск. Габышева подозревали в призывах к экстремизму, до недавнего времени он находился под подпиской о невыезде. Экспертиза следствия признала Габышева невменяемым, защита шамана с выводами не согласилась.





В декабре прошлого года Александр Габышев вновь выдвинулся из Якутска в сторону Москвы вместе с двумя соратниками, однако уже через три дня силовики остановили его поход.



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