Полицейские, подкинувшие наркотики журналисту Голунову, получили до 12 лет колонии

Московский городской суд огласил приговор для бывших полицейских, которых обвиняли в фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова, пишет Медиазона.





Организатором суд признал Игоря Ляховца, он получил 12 лет колонии. Его подчиненный Акбар Сергалиев — восемь лет лишения свободы, также восемь лет колонии получили Максим Уметбаев, Роман Феофанов. Денис Коновалов, который признал вину и сотрудничал со следствием, получил пять лет лишения свободы. В частности, Коновалов рассказал, что по поручению начальства подкидывал наркотики журналисту. Он единственный пребывал под домашним арестом, после оглашения приговора его взяли под стражу. Все осужденные проведут заключение в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск Голунова к подсудимым и взыскал с каждого из них по 1 млн рублей.





Отметим, осужденные — бывшие сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы. Они задерживали специального корреспондента «Медузы» (признана в России организацией, выполняющей функции иностранного агента). Позже они попали под суд по обвинению в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста, также им вменили незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Обвинение запрашивало самое строгое наказание для предполагаемого организатора задержания Голунова Игоря Ляховца – 16 лет колонии. Подчиненным Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову и Акбару Сергалиеву прокурор просил у суда 12 лет, а признавшему вину Денису Коновалову – семь лет.





Отмечается, что приговор в суде огласили кратко, зачитывая только вводную и резолютивную части, так как в деле содержится государственная тайна.





Напомним, Ивана Голунова задержали днем 6 июня 2019 года. Как утверждало следствие, Голунов «совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Сам журналист настаивал на своей невиновности и говорил, что наркотики ему подкинули. Он связывал уголовное дело против него с проводимыми им журналистскими расследованиями. «Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», — говорил он на заседании суда. Вечером 8 июня 2019 года суд отправил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест на два месяца. По всей стране в поддержку Голунова проходили пикеты. Ряд известных деятелей культуры, политиков, журналистов сделали заявления, в которых призывали отпустить журналиста. На фоне протестной активности МВД прекратило уголовное преследование журналиста.





Пятерых полицейских, причастных к задержанию Голунова, в итоге уволили с работы и обвинили в том, что они фальсифицировали доказательства, подбросив журналисту наркотики. Сам Голунов стал потерпевшим по этому делу. По версии следствия, инициатором преследования журналиста стал экс-начальник одного из отделений отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Ляховец. Следователи считают, что он устроил это ради повышения по службе. Почти все фигуранты дела вину отрицали. По данным СМИ, в своих показаниях экс-полицейский Ляховец продолжал настаивать, что Голунов причастен к хранению наркотиков, а дело прекратили только из-за общественного резонанса.









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