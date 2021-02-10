Полицейские обвинили томича в участии в митинге, на котором его не было
Полицейские обвинили томича Семена Кадочникова в том, что 31 января он участвовал в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Однако сам Семен утверждает обратное: 31 января он находился дома, так как болел. На фотографиях и видеозаписи, которые предоставили полицейские в качестве доказательства участия, изображен другой человек.
«31 января, когда в Томске прошел митинг в поддержку Алексея Навального, я сидел дома. Но меня обвиняют в том, что я находился на митинге, — рассказал ТВ2 Семен Кадочников. — 8 февраля полицейские пришли ко мне, но меня не было дома. Потом они позвонили и уже ждали меня в подъезде. Передали повестку о явке. На следующий день, 9 февраля, я и пришел к ним. Мне сказали, что я участвовал в несанкционированном митинге и даже кричал лозунги. Но я болел и сидел дома. Это и сообщил полиции, но мне показывают фотографии некоего человека, который на меня похож, и утверждают, что это я. Но этот человек просто сильно на меня похож. Даже фотографии в паспорте показал. У меня взяли объяснение, что я сидел дома. И выдали протокол. Мне не разрешили никого позвать в свидетели. Сначала сказали, что можно позвать маму для подтверждения моего нахождения дома, но потом резко отменили».
Семен Кадочников рассказал, что в административном протоколе написано, что якобы он «находился непосредственно на площадке перед зданием Томской областной государственной филармонии, выкрикивал из толпы лозунги в поддержку Алексея Навального, а именно: «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным», «Свободу», «Отпускай», «Путина в отставку» и «Путин – вор». И что Семен Кадочников не выполнил законные требования сотрудника полиции и не покинул место митинга.
«Меня теперь еще должны вызвать в Кировский суд, но пока дата неизвестна. Я планирую доказать свою невиновность, на работе возьму больничный. Чтобы хоть какое-то алиби у меня было. Доказать мое нахождение можно, только я не знаю, получится ли. Я вообще нейтрально отношусь к политике. Друзья что-то иногда рассказывают, что происходит. В акциях и митингах я не участвую, мне не нравится столпотворение людей. И я в автобусе некомфортно себя чувствую, если там много людей. Что говорить про поход на массовые мероприятия. Максимум могу сходить в Лагерный сад на салют посмотреть 9 мая».
Добавим, что 31 января на акции в поддержку Алексея Навального было задержано 35 человек за участие в несанкционированном мероприятии.
Читайте также:
Митинг в Томске 31 января. Главное
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Как в России проходят акции в поддержку Навального. Онлайн
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?