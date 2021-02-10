Полицейские обвинили томича в участии в митинге, на котором его не было

Полицейские обвинили томича Семена Кадочникова в том, что 31 января он участвовал в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Однако сам Семен утверждает обратное: 31 января он находился дома, так как болел. На фотографиях и видеозаписи, которые предоставили полицейские в качестве доказательства участия, изображен другой человек.

«31 января, когда в Томске прошел митинг в поддержку Алексея Навального, я сидел дома. Но меня обвиняют в том, что я находился на митинге, — рассказал ТВ2 Семен Кадочников. — 8 февраля полицейские пришли ко мне, но меня не было дома. Потом они позвонили и уже ждали меня в подъезде. Передали повестку о явке. На следующий день, 9 февраля, я и пришел к ним. Мне сказали, что я участвовал в несанкционированном митинге и даже кричал лозунги. Но я болел и сидел дома. Это и сообщил полиции, но мне показывают фотографии некоего человека, который на меня похож, и утверждают, что это я. Но этот человек просто сильно на меня похож. Даже фотографии в паспорте показал. У меня взяли объяснение, что я сидел дома. И выдали протокол. Мне не разрешили никого позвать в свидетели. Сначала сказали, что можно позвать маму для подтверждения моего нахождения дома, но потом резко отменили».





Семен Кадочников рассказал, что в административном протоколе написано, что якобы он «находился непосредственно на площадке перед зданием Томской областной государственной филармонии, выкрикивал из толпы лозунги в поддержку Алексея Навального, а именно: «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным», «Свободу», «Отпускай», «Путина в отставку» и «Путин – вор». И что Семен Кадочников не выполнил законные требования сотрудника полиции и не покинул место митинга.