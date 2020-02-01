Полицейские нашли томичку, которая дважды уходила из детдома в прошлом году

Полицейские нашли без вести пропавшую 19 декабря 2019 года в Томске несовершеннолетнюю Алину Фатееву. Ее обнаружили в Новосибирске, сообщает пресс-служба томского регионального УМВД.

Алина Фатеева ушла из детского дома №4 на Тверской в Томске в декабре 2019 года. В конце января 2020 полиция объявила о ее розыске. Сейчас девушку передали законным представителям. Также сообщалось, что Фатеева осенью 2019 года уже покидала стены детского дома и вернулась через две недели.

