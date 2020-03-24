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24 марта,
2020
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Полицейские нашли томича, который выехал в Забайкалье и пропал

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Полицейские нашли мужчину, который 26 февраля на личном авто выехал из Томска в Забайкалье и пропал. По данным пресс-службы МВД, томич находится в Иркутске.

Полицейские нашли томича, который выехал в Забайкалье и пропал

Ранее сообщалось, что 26 февраля 42-летний Владимир Монин выехал из Томска в Забайкалье на автомобиле ГАЗ 27527.  2 марта он сообщил родственникам, что находится в Канске, а после пропал.


«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Иркутске установлено местонахождение мужчины, – пишет пресс-служба МВД по Томской области. – Противоправных действий в отношении него, по информации, полученной сотрудниками органов внутренних дел, совершено не было».


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