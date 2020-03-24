Полицейские нашли томича, который выехал в Забайкалье и пропал

Полицейские нашли мужчину, который 26 февраля на личном авто выехал из Томска в Забайкалье и пропал. По данным пресс-службы МВД, томич находится в Иркутске.

Ранее сообщалось, что 26 февраля 42-летний Владимир Монин выехал из Томска в Забайкалье на автомобиле ГАЗ 27527. 2 марта он сообщил родственникам, что находится в Канске, а после пропал.





«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Иркутске установлено местонахождение мужчины, – пишет пресс-служба МВД по Томской области. – Противоправных действий в отношении него, по информации, полученной сотрудниками органов внутренних дел, совершено не было».





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