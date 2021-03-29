Полицейские инкриминируют расследователю Денису Карагодину клевету и шпионаж

Полицейские провели проверку в отношении руководителя следственной группы «Расследование Карагодина» Дениса Карагодина. Проверка связана с заявлением сына сотрудника Новосибирского НКВД Алексея Митюшова, который считает, что расследование Дениса Карагодина дискредитирует его отца. Теперь материалы проверки переданы в Следственный комитет.

Как сообщается на сайте Karagodin.org, Дениса пытаются привлечь по уголовным и административным статьям.





«Веб-сайт проекта «Расследование КАРАГОДИНА» (KARAGODIN.ORG) признать «оператором персональных данных», распространяющим клевету о сотрудниках НКВД СССР. Инкриминируется: сбор и обработка персональных данных, клевета, шпионаж, разглашение государственной тайны и нарушение неприкосновенности частной жизни – массовых убийц – сотрудников НКВД СССР», — говорится в сообщении сайта.





«После того, как вечерний полицейский опрос Дениса КАРАГОДИНА в томском опорном пункте полиции был окончен, сотрудник его произведший, прощаясь, вдогонку спросил Дениса: "Вы случайно не шпион?". Денис КАРАГОДИН выходя из кабинета оглянулся. Посмотрел на задавшего ему вопрос сотрудника, мгновение о чём-то своём глубоко подумал, и вернувшись сознанием в окружающую действительность, со саркастическо-иронической улыбкой и дружелюбно ответил: "ФСБ не усматривает...", —читаем далее на сайте.





Отмечается, что в отношении Дениса Карагодина полицейские провели две проверки. Одна была проведена полицией Новосибирска, вторая — Томска. Как отмечают на сайте, официальный ход материалам был дан после второй проверки.