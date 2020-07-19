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19 июля,
2020
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Полицейские будут отслеживать нетрезвых водителей в Томской области

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

В воскресенье, 19 июля, полицейские проведут рейд  на дорогах региона для профилактики аварий, которые происходят по вине нетрезвых водителей. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.


В полиции объясняют, что за полгода в Томской области случилось 41 ДТП с участием пьяных водителей, а также тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования. В результате погибли 8 человек, травмы получили 57 участников. 


Также Госавтоинспекция просит сообщать о фактах управления автомобилем в состоянии опьянения. Это можно сделать, позвонив в дежурную часть ГИБДД:  66-44-22, 66-44-24 или по телефону 102. Либо передать информацию ближайшему наряду дорожно-патрульной службы.


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