Полицейские будут отслеживать нетрезвых водителей в Томской области

В воскресенье, 19 июля, полицейские проведут рейд на дорогах региона для профилактики аварий, которые происходят по вине нетрезвых водителей. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.





В полиции объясняют, что за полгода в Томской области случилось 41 ДТП с участием пьяных водителей, а также тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования. В результате погибли 8 человек, травмы получили 57 участников.





Также Госавтоинспекция просит сообщать о фактах управления автомобилем в состоянии опьянения. Это можно сделать, позвонив в дежурную часть ГИБДД: 66-44-22, 66-44-24 или по телефону 102. Либо передать информацию ближайшему наряду дорожно-патрульной службы.



