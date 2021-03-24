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24 марта,
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Полицейская собака по кличке Енсон помогла раскрыть убийство в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Служебная собака по кличке Енсон помогла оперативникам раскрыть убийство, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Началось в се с того, что в дежурную часть полиции позвонили и сообщили о том, что в Томске, на берегу реки Ушайки в обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место сразу прибыли оперативники вместе с инспектором-кинологом Натальей Гнеушевой и полицейской собакой по кличке Енсон Франкенгольд.

Наталья Гнеушева со служебно-розыскной собакой по кличке Енсон
Наталья Гнеушева со служебно-розыскной собакой по кличке Енсон
Фото: предоставлено пресс-службой областного УМВД

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, следователь решил пустить собаку по следу. Енсон взял след и привел полицейских в дом на соседней улице. Оказалось, что дом принадлежал погибшему мужчине – 41-летнему местному жителю. Там же полицейские нашли «следы расправы».


«Оперативники установили не только возможные обстоятельства произошедшего и личность предполагаемого злоумышленника, но и его местонахождение. По горячим следам подозреваемый, 35-летний гражданин, был задержан в доме своей знакомой, расположенном по соседству», — говорится в сообщении.


В настоящее время следователями возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

Видео: представлено пресс-службой УМВД
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