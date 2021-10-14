Полицейский застрелил медведя, зашедшего в красноярский поселок

Полицейский застрелил медведя во время патрулирования села в Красноярском крае, пишет Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Хищник несколько дней заходил в огороды и дворы жилых домов, а также разорвал несколько собак, поэтому Охотнадзор выдал разрешение на отстрел животного, а полицейские начали патрулировать село.

Для Красноярского края это не первое появление медведя в населенных пунктах: в августе 2021 года хищник зашел на территорию школы в Белом Яру, его также застрелил полицейский. За два месяца до этого медведь напал на группу туристов в природном парке Ергаки, убив 16-летнего подростка и ранив взрослого.

В июле 2021 года департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области выдал минимум восемь разрешений на отстрел медведей — они разоряли ульи и нападали на скот в населенных пунктах. По словам главы департамента Максима Даниленко, животные выходят к населенным пунктам из-за нехватки еды и большого количества гнуса в лесах. При этом его заместитель Вадим Чиркин заметил, что причиной появления медведей в населенных пунктах может быть и деятельность человека: вырубки, браконьерство, свалки и прикармливание диких животных.