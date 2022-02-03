Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Полицейский обматерил томичку, которая нарушала тишину в доме. УМВД проводит проверку
Новости

Полицейский обматерил томичку, которая нарушала тишину в доме. УМВД проводит проверку

ТВ2 ТВ2

В сети опубликовали видео, на котором сотрудник полиции по Ленинскому району в Томске при исполнении должностных обязанностей обругал матом томичку. УВМД по Томской области организовало служебную проверку.

Видео появилось в телеграм-канале «Регион-70». «Соседи вызвали полицейских на ночной шум. Сдержанности полицейскому не убавить, ну реально вывела», — написали в паблике. 

На видеозаписи полицейский просит девушку, которая нарушала тишину в доме, написать объяснительную, но она отказывается, тогда он предлагает ей проехать в отдел для составления протокола. В ответ жительница дома начала снимать сотрудника полиции на телефон и отказалась ехать в отдел. 

Как комментируют в УМВД, ночью, 1 февраля, в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска поступило сообщение от жителей дома 16/2 по переулку Заозёрный в городе Томске о шумном поведении соседки.

Сотрудники патрульно-постовой службы опросили соседей о шуме. Они отказались писать заявление.  

«С шумной жительницей одной из квартир дома была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения тишины и покоя граждан. В ходе разговора с сотрудником органов внутренних дел женщина вела себя некультурно, повышала голос, отказалась представиться», — пояснили в УМВД.

В конце беседы один из сотрудников ОМВД России по Ленинскому району употребил ненормативную лексику.

По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.