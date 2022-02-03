Полицейский обматерил томичку, которая нарушала тишину в доме. УМВД проводит проверку

В сети опубликовали видео, на котором сотрудник полиции по Ленинскому району в Томске при исполнении должностных обязанностей обругал матом томичку. УВМД по Томской области организовало служебную проверку.

На видеозаписи полицейский просит девушку, которая нарушала тишину в доме, написать объяснительную, но она отказывается, тогда он предлагает ей проехать в отдел для составления протокола. В ответ жительница дома начала снимать сотрудника полиции на телефон и отказалась ехать в отдел.

Видео появилось в телеграм-канале «Регион-70». «Соседи вызвали полицейских на ночной шум. Сдержанности полицейскому не убавить, ну реально вывела», — написали в паблике.

Как комментируют в УМВД, ночью, 1 февраля, в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска поступило сообщение от жителей дома 16/2 по переулку Заозёрный в городе Томске о шумном поведении соседки.

Сотрудники патрульно-постовой службы опросили соседей о шуме. Они отказались писать заявление.

«С шумной жительницей одной из квартир дома была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения тишины и покоя граждан. В ходе разговора с сотрудником органов внутренних дел женщина вела себя некультурно, повышала голос, отказалась представиться», — пояснили в УМВД.

В конце беседы один из сотрудников ОМВД России по Ленинскому району употребил ненормативную лексику.

По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.