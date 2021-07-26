Полицейские поймали сотрудницу больницы, которая уничтожала вакцину

В Томске сотрудница одной из больниц вносила в базу недостоверные сведения о сделанных прививках от коронавируса, а саму вакцину уничтожала. Продолжалось это в течение двух месяцев, сообщили в областном УМВД.

«По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года, 63-летняя сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», — говорится в сообщении.

Противозаконную деятельность смогли установить сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

По уголовному делу проводится дознание и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.





