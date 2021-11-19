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Полицейские задержали томича, который напал на женщину в лифте и ограбил ее

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Полицейские смогли установить и задержать 28-летнего мужчину, который напал на женщину в лифте и украл принадлежащее ей золотое украшение. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от томички, которая рассказала, что на нее в подъезде одного из домов по улице Лебедева напал неизвестный. И похитил принадлежащее ей ювелирное изделие. Полицейским удалось установить личность напавшего. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.

«По предварительным данным, в дневное время подозреваемый, находясь по проспекту Комсомольскому города Томска, обратил внимание на жительницу областного центра, в ушах которой были золотые сережки. Следуя за женщиной, он подобрал с земли часть разбитой бутылки и пошел вслед за ней в подъезд, а затем зашел в лифт. В кабине лифта подозреваемый достал «стеклянное орудие» и направил к шее «жертвы». Испугавшись действий злоумышленника, женщина попыталась выйти из закрытого пространства, но мужчина силой удерживал её в кабине. В какой-то момент ей удалось выйти на лестничную площадку, где она начала кричать и привлекать внимание. Испугавшись криков, подозреваемый, сорвав с томички золотую сережку, скрылся с места совершения преступления», — говорится в сообщении.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело за разбой. Подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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