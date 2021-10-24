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Полицейские разыскивают пропавшую девочку-подростка из томского села

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Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Кристину Лугачеву из томского села Зырянское. Девушка, 2008 года рождения,  ушла 23 октября из дома по переулку Гоголя и до сих пор не вернулась.

Приметы подростка: на вид 15 —18 лет, рост 155 сантиметров, средней полноты, карие глаза, темные прямые волосы.

Кристина была одета в черную зимнюю куртку с капюшоном, внутренняя часть капюшона салатового цвета. Также на ней были джинсы темно-синего цвета и толстовка черного цвета, кроссовки розового цвета. По имеющейся информации, может находиться в селе Шегарка Томской области.

Лиц, располагающих сведениями о местонахождении несовершеннолетней, просим обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в дежурную часть ОМВД России по Зырянскому району 8(38243) 2-25-87.

Автор:  пресс-служба областного УМВД
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