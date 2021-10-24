Полицейские нашли пропавшую девочку-подростка

Сотрудники полиции нашли пропавшую девушку Кристину Лугачеву из села Зырянское.



Как сообщалось ранее, вечером 23 октября 2021 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что ушла из дома не вернулась несовершеннолетняя Кристина Лугачева.

Полицейские нашли девушку в селе Мельниково, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении подростка противоправных действий не совершалось, отмечают в полиции.



Полиция благодарит всех неравнодушных граждан, волонтеров и СМИ за помощь в поиске.