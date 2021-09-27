Полгода условно: жителя Томской области осудили за незаконный вылов трех особей стерляди

Жителя Молчановского района Томской области приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год за незаконную добычу стерляди. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что июле этого года 44-летний мужчина выловил в Оби три особи стерляди, рыбы ценного вида, используя при этом запрещенную рыболовную снасть «самолов». Материальный ущерб составил практически 14 тысяч рублей. Раннее мужчина уже был судим, но несмотря на это были учтены его положительная характеристика и полное возмещение ущерба, поэтому суд определил наказание в виде лишения свободы условно.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по пункту «б» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа РФ и исключительной экономической зоны РФ), совершенная с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов). Приговор в законную силу не вступил.