Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Полгода условно: жителя Томской области осудили за незаконный вылов трех особей стерляди
Новости

Полгода условно: жителя Томской области осудили за незаконный вылов трех особей стерляди

ТВ2 ТВ2

Жителя Молчановского района Томской области приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год за незаконную добычу стерляди. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что июле этого года 44-летний мужчина выловил в Оби три особи стерляди, рыбы ценного вида, используя при этом запрещенную рыболовную снасть «самолов». Материальный ущерб составил практически 14 тысяч рублей. Раннее мужчина уже был судим, но несмотря на это были учтены его положительная характеристика и полное возмещение ущерба, поэтому суд определил наказание в виде лишения свободы условно.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по пункту «б» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа РФ и исключительной экономической зоны РФ), совершенная с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов). Приговор в законную силу не вступил.

фото иллюстративное
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.