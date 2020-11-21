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21 ноября,
2020
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Поле для робофутбола появится у Томского физико-технического лицея

ТВ2
ТВ2
16 часов назад

На территории у физико-технического лицея, что на Мичурина, 8, в 2021 году создадут площадку для робофутбола, сообщает пресс-служба мэрии. В этом году под поле отвели территорию и подрезали кустарники, основные работы пройдут в следующем году.

Поле для робофутбола появится у Томского физико-технического лицея

В мэрии отмечают, что место для строительства площадки выбрали не случайно. Томский физико-технический лицей служит сейчас базовой организацией для развития начального инженерного образования детей по нацпроекту «Цифровая экономика Российской Федерации». Кроме того, сообщает мэрия, робофутбол — один из видов занятий и проектов лицеистов. Ранее они совместно со студентами и специалистами предприятий участвовали в разработке мобильного роботехнического комплекса для исследования лабиринта, систем управления и контроля транспортных средств, инструментов для создания кроссплатформенных мобильных приложений, SMART-коляски.


Площадка создается при участии администрации Октябрьского района.


«Здорово, что на территории Октябрьского района действует такое образовательное учреждение, куда стремятся поступить не только томичи, но и дети из соседних регионов. И мы со своей стороны делаем все необходимое, чтобы помочь воспитанникам лицея реализовать их задумки и проекты», — сказал глава администрации Октябрьского района Сергей Лозовский.

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