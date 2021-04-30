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30 апреля,
2021
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Покупка машины и квартиры: что принесет клиентам максимум кэшбэка

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Райффайзенбанк подвел итоги первого года работы универсальной программы лояльности. С марта 2020 года клиенты банка могут воспользоваться Кэшбэк картой — она дает 1,5% кэшбэка рублями на все покупки без ограничения по максимальной и минимальной сумме.


За год сумма ежемесячного кэшбэка выросла в 21 раз, а самый большой кэшбэк клиенты получили за покупку автомобилей и недвижимости — более 100 тыс. рублей на сделку.

Покупка машины и квартиры: что принесет клиентам максимум кэшбэка

Средний размер кэшбэка на каждого клиента за год вырос в 1,5 раза и сейчас составляет около 500 рублей. Клиенты получают кэшбэк как за крупные, так и за небольшие ежедневные покупки. Топ-5 категорий по объему выплаченного вознаграждения составили супермаркеты, магазины товаров для дома, рестораны быстрого питания, магазины одежды и салоны по продаже автомобилей.

Покупка машины и квартиры: что принесет клиентам максимум кэшбэка

«Простой кэшбэк подходит и для повседневных расходов, и для крупных покупок. Вы всегда знаете, какой процент кэшбэка получите — и после похода в супермаркет, и после покупки квартиры у застройщика. Оставить заявку на карту, а затем получить ее можно в мини-офисе банка в ТЦ «Изумрудный город» или в основном отделении по адресу: ул. Фрунзе, 40», — отметила директор сети офисов Райффайзенбанка в Томске Наталия Мегиль.

Подробнее с условиями дебетовой Кэшбэк карты и кредитной «Кэшбэк на все» можно ознакомиться на raif.ru.



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