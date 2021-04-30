Покупка машины и квартиры: что принесет клиентам максимум кэшбэка

Райффайзенбанк подвел итоги первого года работы универсальной программы лояльности. С марта 2020 года клиенты банка могут воспользоваться Кэшбэк картой — она дает 1,5% кэшбэка рублями на все покупки без ограничения по максимальной и минимальной сумме.







За год сумма ежемесячного кэшбэка выросла в 21 раз, а самый большой кэшбэк клиенты получили за покупку автомобилей и недвижимости — более 100 тыс. рублей на сделку.

