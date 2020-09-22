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22 сентября,
2020
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Покупка квартиры в ЖК компании «Унистрой»: минимум хлопот!

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Покупка квартиры – событие не только радостное, но и хлопотное. Ведь предстоит много работы по оформлению документов, обустройство жилья, получение кредита, если нет всей суммы. Девелоперская компания «Унистрой» занимает первое место в рейтинге девелоперских компаний в республике Татарстан и ПФО, а также входит в ТОП-30 компаний-застройщиков в России. Она показала себя не только лидером отрасли.


В своей работе они показывают, насколько важно проявлять заботу о своих клиентах, помогать им в решении всех вопросов, связанных с покупкой и переселением и обустройством в новой квартире. Давайте поближе познакомимся с тем, как они это делают.

Покупка квартиры в ЖК компании «Унистрой»: минимум хлопот!

Сотрудничество с банками

Тем, кто покупает квартиру в ипотеку https://unistroyrf.ru/ipoteka/, уже не нужно самостоятельно искать банк, готовый кредитовать покупку. Компания «Унистрой» сотрудничает с несколькими банковскими учреждениями и готова предложить своим покупателям на выбор несколько предложений с разными условиями. Каждый сам сможет выбрать себе то, что ему подходит.


Но это не только помощь с выбором, но и сопровождение на протяжении всей сделки:

  • Консультации по сбору документов;
  • Разъяснение условий;
  • Помощь в оформлении.


При этом есть возможность задействования сертификатов материнского капитала или покупки квартиры с помощью ЖНК. Все, что вам нужно – обратиться за консультацией в офис продаж.

Помощь с отделкой квартиры

Ремонт перед заселением – один из самых сложных процессов. Но «Унистрой» предлагает не тратить время и силы https://unistroyrf.ru/info/vigodi_pokupki_kvartiri_s_remontom_v_novostroike/, и купить квартиру с ремонтом от застройщика, а также с мебелью от IKEA. Это стильные решения, которая разработали дизайнеры с учетом современных трендов, с использованием новых строительных материалов. Будущим жильцам остается только подобрать тот вариант дизайна, который больше им нравится, подходит по функциональности.

Покупка квартиры в ЖК компании «Унистрой»: минимум хлопот!

При этом все оформляется очень легко, на месте. Алгоритм будет мало отличаться от обычной покупки квартиры:


  • Нужно подойти в офис и выбрать понравившийся дизайн;
  • Подписываете документы – сотрудники офиса продаж сами подготовят пакет документов, а клиенту остается их только прочесть и подписать. При этом все сопровождение сделки также берет на себя застройщик;
  • Готовиться к переезду в уже полностью готовую к проживанию квартиру.


Обратите внимание, что квартиры с ремонтом можно купить только в домах со строительными номерами 8 и 9, в ЖК «Весна», вторая очередь застройки. Причем в девятом доме можно сразу ее обставить мебелью IKEA и въехать в полностью обустроенную квартиру.

Покупка квартиры в ЖК компании «Унистрой»: минимум хлопот!

*Застройщики: ООО Специализированный застройщик «СК «УнистройДом», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги», «СтройУслуги-1». Проектные декларации размещены на сайте: http://unistroydom.com/, http://stroy-uslugi.su/. Копию проектных

деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань ул. А. Аббасова, 11 (офис продаж ЖК «Весна»), ул. Октябрьский городок, 1/24 (офис продаж ЖК «ART City»), ул. Гаврилова, 1, ул. Гвардейская, 16в; Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Тукая, 28а (офис продаж в ЖК «Царево Village»).

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