Покупка квартиры в ЖК компании «Унистрой»: минимум хлопот!

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Покупка квартиры – событие не только радостное, но и хлопотное. Ведь предстоит много работы по оформлению документов, обустройство жилья, получение кредита, если нет всей суммы. Девелоперская компания «Унистрой» занимает первое место в рейтинге девелоперских компаний в республике Татарстан и ПФО, а также входит в ТОП-30 компаний-застройщиков в России. Она показала себя не только лидером отрасли.

В своей работе они показывают, насколько важно проявлять заботу о своих клиентах, помогать им в решении всех вопросов, связанных с покупкой и переселением и обустройством в новой квартире. Давайте поближе познакомимся с тем, как они это делают.

Сотрудничество с банками

Тем, кто покупает квартиру в ипотеку https://unistroyrf.ru/ipoteka/, уже не нужно самостоятельно искать банк, готовый кредитовать покупку. Компания «Унистрой» сотрудничает с несколькими банковскими учреждениями и готова предложить своим покупателям на выбор несколько предложений с разными условиями. Каждый сам сможет выбрать себе то, что ему подходит.

Но это не только помощь с выбором, но и сопровождение на протяжении всей сделки: Консультации по сбору документов;

Разъяснение условий;

Помощь в оформлении.

При этом есть возможность задействования сертификатов материнского капитала или покупки квартиры с помощью ЖНК. Все, что вам нужно – обратиться за консультацией в офис продаж.

Помощь с отделкой квартиры

Ремонт перед заселением – один из самых сложных процессов. Но «Унистрой» предлагает не тратить время и силы https://unistroyrf.ru/info/vigodi_pokupki_kvartiri_s_remontom_v_novostroike/, и купить квартиру с ремонтом от застройщика, а также с мебелью от IKEA. Это стильные решения, которая разработали дизайнеры с учетом современных трендов, с использованием новых строительных материалов. Будущим жильцам остается только подобрать тот вариант дизайна, который больше им нравится, подходит по функциональности.

При этом все оформляется очень легко, на месте. Алгоритм будет мало отличаться от обычной покупки квартиры:

Нужно подойти в офис и выбрать понравившийся дизайн;

Подписываете документы – сотрудники офиса продаж сами подготовят пакет документов, а клиенту остается их только прочесть и подписать. При этом все сопровождение сделки также берет на себя застройщик;

Готовиться к переезду в уже полностью готовую к проживанию квартиру.

Обратите внимание, что квартиры с ремонтом можно купить только в домах со строительными номерами 8 и 9, в ЖК «Весна», вторая очередь застройки. Причем в девятом доме можно сразу ее обставить мебелью IKEA и въехать в полностью обустроенную квартиру.

*Застройщики: ООО Специализированный застройщик «СК «УнистройДом», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги», «СтройУслуги-1». Проектные декларации размещены на сайте: http://unistroydom.com/, http://stroy-uslugi.su/. Копию проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань ул. А. Аббасова, 11 (офис продаж ЖК «Весна»), ул. Октябрьский городок, 1/24 (офис продаж ЖК «ART City»), ул. Гаврилова, 1, ул. Гвардейская, 16в; Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Тукая, 28а (офис продаж в ЖК «Царево Village»).