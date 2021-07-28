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Главная Новости Покрышка, пластиковая посуда и бутылки: аквалангисты ТУСУРа очистили дно озера Сенная Курья
Новости

Покрышка, пластиковая посуда и бутылки: аквалангисты ТУСУРа очистили дно озера Сенная Курья

ТВ2
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час назад

Аквалангисты ТУСУРа провели экологическую акцию по очистке дна в районе основного пляжа озера Сенная Курья. В ней принимали участие члены клуба «Наяда» и экологического клуба университета «Зеленый свет», сообщает пресс-служба вуза.

Автор:  пресс-служба ТУСУРа

«Мы намеренно запланировали акцию на выходной день, когда на берегу озера много отдыхающих. Целью было показать людям, что даже если на берегу, казалось бы, чисто, на дне есть мусор», — рассказывает руководитель клуба подводного плавания «Наяда» Кирилл Бородин. По его словам, несмотря на условия ограниченной видимости, удалось проделать большую работу.

В общей сложности аквалангистами было собрано около 50 кг мусора. В основном это бытовой мусор – пластиковые бутылки, посуда, которые порой сдувает в воду ветром или уносит водой, если отдыхающие оставили их на берегу. Также среди поднятого мусора была найдена автомобильная покрышка. Аквалангисты отмечают, что очень важно не мусорить, потому что из-за мусора озеро рискует превратиться в болото.  

Кроме того, в рамках акции, отдыхающие могли поближе познакомиться с работой аквалангистов и послушать лекцию о важности борьбы за чистоту озера.

«Дети могли попробовать подышать воздухом из баллона: мы опустили в воду маску с регулятором, и ребята без надевания баллона могли познакомиться с элементами оборудования, узнать, как пользоваться таким снаряжением», — рассказал Кирилл Бородин.

Акция на Сенной Курье, – не последняя в этом году, отметили в вузе. Запланированы выезды ещё на два озера, одно из которых ранее было восстановлено на федеральные средства в рамках национального проекта «Вода России». Кроме того, в начале сентября запланирована межуниверситетская акция по очистке Университетского озера силами «Экологического подводного десанта».

Автор:  пресс-служба ТУСУРа
Автор:  пресс-служба ТУСУРа
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